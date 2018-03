'O Discurso do Rei' é coroado grande vencedor do Oscar

A maior honraria do cinema mundial, entregue pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de, foi celebrada com humor no palco através dos mestres de cerimônia Anne Hathaway e James Franco. Mas a atenção, como sempre, ficou voltada para os prêmios e os vencedores.

Portman foi escolhida como melhor atriz por seu papel como uma bailarina jovem que vira mulher em "Cisne Negro". Ela não deteve as lágrimas ao receber seu Oscar e agradeceu sua família, colegas de elenco e o diretor Darren Aronofsky.

"É uma loucura e eu realmente, sinceramente, desejo que o prêmio seja trabalhar com as outras indicadas", disse ela, que desbancou Annette Bening ("Minhas Mães e meu Pai"), Nicole Kidman ("Reencontrando a Felicidade"), Jennifer Lawrence ("Inverno da Alma") e Michelle Williams ("Namorados para Sempre").

O britânico Colin Firth ganhou como melhor ator por interpretar o rei gago britânico George 6o, em "O Discurso do Rei", em que o monarca sofrer para superar o problema em sua fala para liderar o país.

"Tenho a sensação que minha carreira atingiu seu ponto máximo", resumiu Firth ao receber sua estatueta.

Quando Tom Hooper foi escolhido como melhor diretor, agradeceu a sua mãe por ter sugerido que ele realizasse "O Discurso do Rei". "A moral da história é: obedeça sua mãe", disse Hooper.

Melissa Leo e Christian Bale, interpretando uma mãe teimosa e seu filho viciado em drogas no filme de boxe "O Vencedor", ganharam os Oscar de melhor atriz e ator coadjuvantes, enquanto o roteirista de "O Discurso do Rei", David Seidler, ficou com o melhor roteiro adaptado.

Aaron Sorkin, com "A Rede Social", ganhou o prêmio de melhor roteiro original.

Os anfitriões Franco e Hathaway, o primeiro casal a apresentar o Oscar, começaram o espetáculo com piadas e continuaram a fazer o público rir. Enquanto eles representaram uma novidade jovem para a cerimônia -- Hathaway, de 28 anos, é a mais jovem apresentadora da história --, muitas sequências da cerimônia mostraram a história de Hollywood.

Antes dos prêmios, as atrizes brilharam no tapete vermelho, com a escolha de uma moda brilhante e colorida, em uma guinada em relação estilos mais sóbrios dos últimos anos, que refletiam os problemas econômicos do mundo.