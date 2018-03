'O Discurso do Rei' confirma favoritismo, e leva quatro Oscars

O tradicional desfile de atores no tapete vermelho precedeu a cerimônia de entrega do Oscar. Mas o que todos queriam saber veio, como sempre, no final da festa. O diretor Steven Spielberg anunciou O Discurso do Rei como o melhor filme do ano. O filme ganhou quatro prêmios.

Colin Firth foi escolhido o melhor ator e recebeu a estatueta com muito bom humor, confessando que ali no palco já estava sentindo algo parecido com uma dança na barriga.

A produção britânica levou ainda os prêmios de melhor filme, melhor diretor para Tom Hooper e melhor roteiro original. Em seu discurso, Hooper agradeceu à mãe, que descobriu o roteiro do filme e levou para o filho.

'Discurso do Rei' foi o grande vencedor da noite

Outra favorita, Natalie Portman, levou o Oscar de melhor atriz por Cisne Negro e se emocionou ao agradecer aos pais por deixá-la começar a trabalhar quando ainda era criança.

A Origem, de Christopher Nolan, dominou os prêmios técnicos da noite, levando os Oscars de efeitos visuais, fotografia, mixagem e edição de som.

O longa O Vencedor ficou com os prêmios de melhor atriz coadjuvante para Melissa Leo e melhor ator coadjuvante, para o favorito Christian Bale.

A festa em Los Angeles foi a confirmação do favoritismo de O Discurso do Rei, que com quatro prêmios, que superou o favorito da crítica, A Rede Social, que levou três prêmios, seguidos por Alice no País das Maravilhas, de Tim Burton, e pela animação Toy Story 3, com dois prêmios cada.

Bravura Indômita, indicado em dez categorias, não foi premiado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.