O diretor Takeshi Kitano receberá a Legião de Honra da França

O diretor e ator japonês Takeshi Kitano vai ser homenageado com a Legião de Honra, máxima condecoração francesa, por sua contribuição à transformação do panorama televisivo com a série Fuun! Takeshi Jo, assim como pelo impacto de seu cinema e arte. O cineasta de 69 anos, nascido em Tóquio, autor de filmes como Hana-bi - Fogos de Artifício (1997), Zatoichi (2003) e Outrage (2010), será designado oficial da Legião de Honra da França no próximo dia 25 de outubro.

Kitano, que já recebeu a Ordem das Artes e Letras da França (cavaleiro em 1999 e comendador em 2010), disse por meio de comunicado que se sente "muito surpreso" e "cheio de alegria" pela nova condecoração. A Legião de Honra foi estabelecida por Napoleão Bonaparte em 1802.