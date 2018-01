O diretor brasileiro Chico Teixeira é premiado no Festival Cinelatino de Toulousse

O diretor brasileiro Chico Teixeira recebeu neste sábado, 28, o grande prêmio do Festival Cinelatino de Toulousse pelo filme Ausência, de 2014.

O longa-metragem de ficção foi escolhido pela "maturidade da visão sobre a dificuldade de crescer na ausência dos pais", afirmou o júri do evento, composto pelo cineasta mexicano Pedro González Rubio, pela diretora brasileira Juliana Rojas e pelo búlgaro Lubomir Bakchev. A obra trata do amadurecimento do personagem Serginho, de 14 anos, depois de ser abandonado pelos pais.

Outra produção brasileira, Tudo Vai Ficar da Cor que Você Quiser, de Letícia Simões, também foi destaque do Cinelatino ao vencer, na sexta-feira, 27, a categoria de melhor documentário do festival. O evento, em sua 27.ª edição, termina neste domingo, 29, com a exibição de todas as obras vencedoras. Entre elas, está também Ixcanul (2015), do guatemalteco Jayro Bustamante, que conquistou o Prêmio do Público e o da Crítica francesa.