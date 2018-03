'O Corvo' ganha prévia para a televisão

SÃO PAULO - Foi divulgada nesta quinta-feira uma nova prévia para a TV do filme The Raven (O Corvo, em tradução livre), que estreia em março no Reino Unido.

O longa, dirigido por James McTeigue (V de Vingança), não tem nenhuma relação com a produção de 1994 (cujo título original é The Crow), adaptado das histórias em quadrinhos de James O'Barr. The Raven é inspirado em outra obra, um conto de Edgar Allan Poe, interpretado por John Cusack na produção.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O thriller conta história de um assassino que se inspira em textos do autor para cometer seus crimes, envolvendo o escritor como suspeito.