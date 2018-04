'O Clã' é o destaque da semana; veja as estreias - 10/12

Continua a enxurrada de lançamentos do final de ano. Entram novos filmes brasileiros, desde documentários sobre Tomie Ohtake e o 'comandante negro' da Guerrilha do Araguaia até o experimental e poético Em Três Atos, de Lúcia Murat. A grande atração é O Clã, longa argentino que bateu recordes no país de origem e se converteu na segunda maior bilheteria de todos os tempos, por lá (após Relatos Selvagens, que segue em cartaz na cidade, há mais de ano).

A pergunta que não quer calar – quantos desses filmes permanecerão quando Star Wars – O Despertar da Força entrar como um rolo compressor, na quinta-feira, 17? É bom garantir e ver logo. Para muitos não haverá segunda chance.

Até que A Casa Caia

(Brasil/2015, 75 min.) - Dir. De Mauro Giuntini. Com Marat Descartes, Virginia Cavendish, Emanuel Lavor.

Casal divorciado ainda mora junto por causa do filho. O arranjo não agrada ao rapaz, e a situação deteriora-se quando surge a namorada. O elenco dá um baile no diretor. A primeira parte ainda tem certo humor, mas a segunda pende para o drama moralista e conservador. O retrato da nova família brasileira vira velha família.

O Clã

(El Clan, Argentina-Espanha/2015, 110 min.) Dir. Pablo Trapero. Com Guillermo Francella, Peter Vanzani.

O segundo maior sucesso da história do cinema argentino – após Relatos Selvagens, que se eterniza em cartaz nos cinemas brasileiros – baseia-se numa história real ocorrida nos anos 1980, na transição para a democracia. Uma família respeitável – um filho integra a equipe nacional de rúgbi -, exceto que o pai sequestra pessoas para extorquir (e matar). Os filhos participam do esquema. A mulher e a filha nada veem. Trapero acerta o tom e faz um retrato terrível da família – e da Argentina. Duplicidade, indiferença. O colorido é local, mas a crítica ultrapasssa as fronteiras. No limite, o que está em xeque é o autoritarismo.

Em Três Atos

(Brasil-França/2015, 76 min.) - Dir. Lucia Murat. Com Nathália Timberg, Andréa Beltrão, Angel Vianna.

Em torno a um espetáculo de dança – com duas bailarinas de 80 e 40 anos -, a diretora Lúcia Murat encena monólogos de duas atrizes nas mesmas idades (ou aproximidas). O diálogo entre as artes, com base em entrevistas e textos de Simone de Beauvoir, serve a uma discussão sobre temas viscerais como envelhecimento e morte. A diretora ama experimentar, mas avança além da (bela) formas. Busca o humano,o denso.

Olhos da Justiça

(Secret In Their Eyes, EUA/2015, 111 min.) - Dir. Billy Ray. Com Julia Roberts, Nicole Kidman e Chiwetel Ejiofor.

O remake de O Segredo dos Seus Olhos, longa argentino (de Juan José Campanella) que ganhou o Oscar de filme estrangeiro, tem coisas interfessantes, como a transposição da época. Psassa-se em 2002, em Los Angeles,. No clima de paranoia que se estabelece na 'América' após o 11 de Setembro. A filha de Julia Roberts é brutalmente assassinada. Chiwetela fica cada vez mais obcecado ao investigar o caso. O original era tão bom. Se o objetivo era melhorá-lo, o diretor Ray não conseguiu.

Memórias da Boca

(Brasil/2015, 84 min.) - Dir. Alfredo Sternheim, Clery Cunha, José Mojica Marins, Mário Vaz Filho, Diomédio Piskator, Tony Ciambra, Diogo Gomes dos Santos e Valdir Baptista. Com Mel Lisboa, Elisabeth Hartmann, Neide Ribeiro.

Oito episódios dirigidos por cineastas formados na Boca buscam reconstituir o clima e o formato dos filmes que eram produzidos no centrão de São Paulo. Pode até não ser bom, mas curioso, com certeza, é.

Oração do Amor Selvagem

(Brasil/2014, 95 min.) - Dir. Chico Faganello. Com Camilla Araújo, Chico Diaz, Sandra Corveloni, Ivo Müller.

Longa catarinense que se inspira numa história real ocorrida nos anos 1970. Um homem rebela-se contra o fanatismo religioso de comunidade interiorana. O caso, que envolve romance proibido, termina em banho de sangue. O diretor quis construir um terror real. Quis...

Osvaldão

(Brasil/2014, 90 min.) Dir. Ana Petta, André Michiles, Fabio Bardella.

A história de Osvaldo Orlando da Costa, o famoso 'comandante negro' da Guerrilha do Araguaia, que pegou em armas contra a ditadura militar. Osvaldão é um daqueles personagens pouco conhecidos e até desconhecidos da história brasileira. A tentativa de resgatá-lo é meritória. E o filme tem qualidades.

Pegando Fogo

(Burnt, EUA/2015, 101 min.) - Dir. John Wells. Com Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl.

Bradley Cooper é considerado um dos astros mais sexys de Hollywood e as mulheres – não só elas – pegam fogo só de olhar para ele. Aqui, faz chef que arruinou sua carreira na cozinha e tenta voltar. Filmes sobre culinária formam (quase) uma tendência específica de Hollywood. Vale arriscar, e não apenas por 'Brad'.

Tomie Ohtake

(Brasil/2015, 57 min.) - Dir. Hélio Goldsztejn.

Com o final do ano, entram muitos filmes brasileiros, alguns em circuitos reduzidíssimos (e para uma também curtíssima permanência). Esse é documentário, como Osvaldão, mas agora a retratada é a pintora que, nascida no Japão, se radicou no Brasil e aqui obteve reconhecimento para sua (grande) arte. Leia mais sobre o filme.

