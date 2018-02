O Cavaleiro das Trevas tem bilheteria abaixo do previsto

O filme arrecadou estimados 162 milhões de dólares em exibições até domingo nos EUA e no Canadá, segundo estimativas do estúdio de pessoas conhecedoras dos números. O valor ficou abaixo dos 173 milhões de dólares projetados no sábado baseando-se nas receitas de sexta-feira.

"O Cavaleiro das trevas ressurge" era um dos filmes mais antecipados do ano antes que um atirador abrisse fogo nos frequentadores de um cinema de Aurora, no Colorado, na sexta-feira, matando 12 e ferindo outras 58 pessoas.

Antes do tiroteio, as previsões para as bilheterias eram de vendas por volta de 170 milhões de dólares a 198 milhões de dólares de sexta-feira a domingo, pouco abaixo do recorde de 207 milhões de dólares estabelecido pelo filme de super-heróis "Os vingadores", em maio.

Uma porta-voz da Warner Brothers, que produziu "O Cavaleiro das trevas", não quis comentar.

Depois do tiroteio os cinemas aumentaram a segurança, e a Warner Bros. reteve os planos promocionais, cancelando uma premiére em Paris e aparições do elenco e da equipe no México e no Japão.

"O Cavaleiro das trevas ressurge" é o terceiro e último filme em uma popular série que traz Christian Bale como o herói combatente do crime e a direção de Christopher Nolan. A Warner Bros. gastou 250 milhões de dólares para produzir o filme, além de dezenas de milhões em marketing.

Na sexta-feira, o estúdio disse que as exibições após a meia-noite tinham arrecadado 30,6 milhões de dólares no mercado norte-americano (EUA e Canadá). Depois a Warner Bros disse que não divulgaria os números de vendas atualizados até segunda-feira.

"“O Cavaleiro das trevas" obteve 158 milhões de dólares nas bilheterias domésticas em seu final de semana de estreia em julho de 2008, um recorde na época. Ele conseguiu arrecadar mais de 1 bilhão de dólares em todo o mundo.