'O Caseiro', 'Marguerite' e 'Independence Day' estão entre as estreias da semana; veja trailers

Embora a continuação de Independence Day ocupe as salas como um rolo compressor, existem coisas até melhores para você conferir. Um belo documentário brasileiro sobre atletas paralímpicos (Paratodos), um filme cabeça espanhol, que discute filosofia de forma original e palatável (Academia das Musas) e um francês delicioso (Marguerite), que daqui a pouco você vai rever em versão hollywoodiana, com Meryl Streep. E, ah sim, há também o filme póstumo de Manoel de Oliveira (Visita), imperdível para cinéfilos de carteirinha.

A Academia das Musas

(La Academia de las Musas, Espanha/2015, 92 min.) - Drama. Dir. José Luis Guerín. Com Emanuela Forgetta, Mireia Iniesta, Raffaele Pinto.

Uma raridade - um filme cabeça que consegue ser palatável para o espectador comum. O desafio do diretor era fazer um filme sobre filosofia dentro da sala de aula. Ele misturou ficção e documentário na história do filólogo que ministra um curso sobre musas, e se envolve com uma aluna. A mulher, uma intelectual, discute o caso conceitualmente, isso é, filosoficamente com ele.

14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

O Caseiro

(Brasil/2015, 88 min.) - Suspense. Dir. Julio Santi. Com Bruno Garcia, Malu Rodrigues, Denise Weinberg.

Mais uma tentativa de filmes brasileiro de gênero, não propriamente terror, mas suspense. Escritor é chamado a investigar caso sobrenatural de garota que está sendo atacada por fantasma num sítio. O diretor Júlio Santi e o roteirista João Segall acreditam em fantasmas, mas o pior fantasma é sempre aquele que está no interior das pessoas. Com o protagonista, o espectador vai descobrindo coisas, mas as pistas já estão todas lá, para quem souber prestar atenção nos detalhes que precedem a revelação final. Ecos de Os Inocentes (de Jack Clayton), A Inocente Face do Terror (Robert Mulligan) e até de O Iluminado (Stanley Kubrick). Mas se você cobrar do diretor um bom suspense brasileiro ele vai citar Lobo Atrás da Porta (de Ferrnando Coimbra).

12 anos. Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Frei Caneca - Espaço Itaú, Interlagos, Penha, Santana Parque.

Estive em Lisboa e Lembrei de Você

(Brasil-Portugal/2015, 94 min.) - Drama. Dir. José Barahona. Com Paulo Azevedo, Amanda Fontoura, Renata Ferraz.

Mineiro decide mudar-se para Portugal, para refazer a vida na Europa. Adaptação do livro de Luiz Ruffato. Dois filmes em um, a parte brasileira e a portuguesa. A segunda é melhor e mais delicada, colocando na tela a decepção do sonho do imigrante.

16 anos. Frei Caneca - Espaço Itaú.

Independence Day - O Ressurgimento

(Independence Day: Resurgence, EUA/2016, 100 min.) - Ficção Científica. Dir. Roland Emmerich. Com Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Maika Monroe, Bill Pçullman, Brent Spiner.

Em 1996 - há 20 anos - alienígenas tentaram invadir a Terra, mas foram derrotados pelo piloto Will Smith e pelo presidente dos EUA (Bill Pullman). Agora, eles estão de volta, e com uma artilharia mais pesada ainda. O presidente aposentado volta à ativa, mas a honra de derrotar a fêmea que lidera os alienígenas - alguma dúvida de que isso vá ocorrer? - cabe a uma nova geração de pilotos, entre os quais está o irmão de Thor, Liam Hemsworth. Sempre empenhado em mostrar que é mais norte-americano que qualquer diretor nascido nos EUA, o alemão Roland Emmerich tece outra utopia. Pares gays vão à luta e o desfecho celebra o sonho dele - um mundo unido sob a bandeira chamada de The Star and Stripes.

10 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax/3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon - Espaço Itaú Pompeia (3D), Central Plaza (3D), Eldorado (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Lapa, Lapa (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market (3D), Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax/3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia (3D), Bourbon - Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Bristol, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo, Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (Imax/3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Plaza Sul, Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Splendor Paulista, Villa Lobos (3D).

Maior Que o Mundo - A História de José Aldo

(Brasil/2016, 124 min.) - Drama. Dir. Afonso Poyart. Com José Loreto, Rômulo Arantes Neto.

Agora, sim, é a estreia oficial. Na semana passada, a história de José Aldo entrou em todos os horários, mas apenas em parte do circuito que agora ocupa. O problema é que muito mais salas (mil?) estão exibindo o novo Independence Day. Mas vale ver o longa do brasileiro Afonso Poyart, que, por sinal, compartilha com Roland Emmerich o tema da relação entre pai e filho. Ótimas cenas de lutas - uma espetacular, num bar - e uma atuação esplêndida de José Loreto.

12 anos. Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Marguerite

(França-República Checa/2015, 133 min.) - Drama. Dir. Xavier Giannoli. Com Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau.

Catherine Frot ganhou o César de melhor atriz - e o grande prêmio do teatro na França, por Flor de Cactus -, o que a transformou na atriz mais premiada do país em 2015. Ela é genial como a baronesa que canta mal, mas sonha com uma grande carreira. O diretor Giannoli fez um belo filme sobre o que, afinal, é arte. Mas corra porque, logo-logo, vai estrear a versão hollywoodiana - Florence, Quem É Essa Mulher? -, de Stephen Frears, com Meryl Streep. 'Marguerite' é um nome fictício e a história inspira-se no caso (real) de Florence Foster Jenkins.

14 anos. Caixa Belas Artes, Cinesala, Espaço Itaú Augusta.

As Montanhas Se Separam

(Shan He Gu Ren, França-China/2015, 131 min.) - Drama. Dir. Jia Zhang-ke. Com Zhao Tao, Sylvia Chang, Zhang Yi.

Cronista quase sempre inspirado das transformações ocorridas na China, Jia Zhang-ke assina aqui seu filme mais fraco, para não fizer francamente ruim. É a história de um clássico triângulo, dois homens e uma mulher. Ela escolhe um empreendedor que vai fazer fortuna na nova China. A história desenrola-se por décadas (e gerações) e é embalada pelos Pet Shop Boys. Go West! Por mais para cima - e dançante - que seja o desfecho, não dá parta levar a sério. Até os grandes, como Jia, se enganam.

12 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

Na Ventania

(Risttuules, Estônia/2014, 87 min.) - Drama. Dir. Martti Helde. Com Laura Peterson, Ingrid Isotamm, Mirt Preegel.

A memória da guerra. Na Estônia, estudante de filosofia é enviada com a filha para um campo de trabalhos forçados, durante a 2ª Guerra. E tenta se comunicar com o marido.

12 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca - Espaço Itaú.

Paratodos

(Brasil/2016, 110 min.) - Documentário. Dir. Marcelo Mesquita.

Você pode até se perguntar - por que eu, que sou inteiro, saudável, tenho de ver um filme sobre atletas paralímpicos? A resposta é bem simples - pelo mesmo motivo que o diretor Mesquita, que também é inteiro, jovem, bonito e saudável, sentiu que tinha de contar essas histórias. É um filme (muito) bonito, com personagens guerreiros, apaixonantes.

Livre. Bourbon - Espaço Itaú Pompeia,Cinesala, Frei Caneca - Espaço Itaú.

A Pintura de Gerard Richeter

(Gerhard Richter - Painting, Alemanha/2011, 97min.) - Dir. Corinna Belz.

Documentário que aborda a obra do artista alemão por meio de imagens de arquivo e entrevistas com críticos de arte e colaboradores.

10 anos. Frei Caneca - Espaço Itaú.

Raça

Race, Canadá-Alemanha/2016, 134 min.) - Drama. Dir. Stephen Hop-kins. Com Stephan James, Jason Sudeikis, Eli Goree.

Jesse Owens virou mito ao vencer a Olimpíada de 1936, na Alemanha. Correu como um deus e superou os super-homens arianos do nazismo. Até Leni Riefenstahl, que fez Olympia,reconheceu a beleza e tensão de seus músculos, acompanhando-o, com sua câmera, na corrida imortal (e mais tarde ela se dedicou a fotografar tribos africanas). O filme de Stephen Hopkins reconstitui, ficcionalmente, a trajetória do atleta negro - e do racismo que ele teve de enfrentar, não apenas na Alemanha, mas em casa, nos EUA. Só para lembrar, existe, com o mesmo título, outro filme de Joel Zito Araújo, de 2014, que desmonta o mito da democracia racial brasileira.

10 anos. Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Cinearte, Pátio Higienópolis.

Visita ou Memórias e Confissões

(Portugal/1982, 68 min.) - Documentário. Dir. Manoel de Oliveira.

O filme póstumo do mestre português, que ele fez há mais de 30 asnos, mas autorizou que só fosse exibido após sua morte. É revelador, sem ser invasivo nem escandaloso. Seus admiradores vão amar.

10 anos. CineSesc.