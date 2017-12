‘O Caçador e a Rainha do Gelo’ e ‘Em Nome da Lei’; confira a lista de estreias da semana

Mais uma semana de muitas estreias, e capazes de atender a gostos variados. O cinema brasileiro comparece com dois filmes inspirados em personagens reais – Nise, No Coração da Loucura e Em Nome da Lei. Real também é a história de Amor por Direito, com a grande Julianne Moore. Tem também a fantasia de O Caçador e a Rainha do Gelo, em que Chris Hemsworth, o Thor, enreda-se na teia de três mulheres poderosas. Mas os melhores filmes da quinta, 21, vêm da França (Uma História de Loucura) e Romênia (O Tesouro). Confira:

Amor por Direito

(Freeheld, EUA /2015, 104 min.) - Drama. Dir. Peter Sollett. Com Julianne Moore, Steve Carrell, Ellen Page.

Policial de Nova Jersey, portadora de uma doença terminal, briga na Justiça para que sua relação seja considerada estável e a companheira tenha direito a pensão. O filme estreou no Festival de Toronto, 2015, e imediatamente fez sensação por dois motivos – a atriz Ellen Page saiu do armário e o Supremo (dos EUA), semanas antes, reconheceu o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas a alma do filme é Julianne. Havia expectativa de que fosse indicada (de novo) para o Oscar, que recebeu no ano passado por Para Sempre Alice.

12 anos. Anália Franco, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Cinearte, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista.

O Caçador e a Rainha do Gelo

(The Huntsman: Winter's War, EUA/2016, 114 min.) - Fantasia. Dir. Cedric Nicolas-Troyan. Com Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt, Jessica Chastain.

O Caçador surgiu na versão de Branca de Neve com Kristen Stewart e agora volta nessa outra fantasia em que as irmãs (do mal) Charlize Theron e Emily Blunt, a rainha da neve, travam uma batalha. O filme, eventualmente, poderá até ser uma imensa decepção, mas quem assistiu ao trailer dificilmente não terá vontade conferir. São imagens belíssimas. E ainda existem as histórias de amor e guerra. Charlize estrelou o filme do ano passado em Hollywood – Mad Max/Estrada da Fúria. Mulher poderosa é com ela mesma. E a estreia da semana não tem uma, mas três mulheres poderosas.

12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon - Espaço Itaú Pompeia (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Eldorado (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Lapa, Lapa (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Mais Shopping Largo 13 (3D), Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Bourbon - Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Plaza Sul, Santana Parque, Santana Parque (3D), Splendor Paulista, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D).

Em Nome da Lei

(Brasil/2015, 115 min.) - Suspense. Dir. Sergio Rezende. Com Mateus Solano, Chico Díaz, Paolla Oliveira.

O espectador que assistir a esse filme até poderá relacionar o personagem do juiz interpretado por Mateus Solano a Sérgio Moro, da Lava-Jato, mas não. O diretor Rezende inspirou-se na história real de outro juiz que combateu o crime organizado na fronteira do Paraguai. Em princípio, não parece um papel para Solano, o Félix da novela Amor à Vida, mas lá no final o juiz tem uma cena diante do espelho e a participação do ator fica transparente. Corrupção, violência, a lei – mesmo não sendo Sérgio Moro o Brasil reflete-se na tela.

14 anos. Anália Franco, Boavista, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Eldorado, Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos.

O Futebol

(Brasil-Espanha/2014, 79 min.) - Documentário. Dir. Sergio Oksman.

O grande vitorioso da competição brasileira do recente É Tudo Verdade. O diretor mora na Espanha e, aproveitando a Copa do Mundo, tentou a reaproximação com o pai. Assistem a jogos juntos, como quando ele era criança. Mas o tempo perdido não é um tempo reencontrado, por força das circunstâncias.

10 anos. Caixa Belas Artes.

A Garota de Fogo

(Magical Girl, Espanha-França/2014, 127 min.) - Drama. Dir. Carlos Vermut. Com Luis Bermejo, Lucía Pollán, José Sacristán.

Menina está morrendo e o pai tenta realizar seu sonho: ela quer a fantasia de sua personagem de anime preferida. O filme começa com pai e filha, mas algo se passa, e melhora muito, quando surge a misteriosa Barbara. Acredite – esse filme não se assemelha a nada que você tenha visto recentemente.

16 anos. Caixa Belas Artes.

Milagres do Paraíso

(Miracles from Heaven, EUA/2016, 109 min.) - Drama. Dir. Patricia Riggen. Com Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson.

Baseado numa história improvável, mas real. Outra menina está morrendo. A família desespera-se e, do nada, ocorre o milagre do título. Parece propaganda religiosa, ou melhor, é – de uma tal The Potter House Church, cujo bispo e fundador também, é o produtor do filme.

10 anos. DUBLADO: Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Santana Parque, SP Market.

Nise - O Coração da Loucura

(Brasil/2012, 108 min.) - Drama. Dir. Roberto Berliner. Com Glória Pires, Augusto Madeira, Fernando Eiras.

O trabalho da dra. Nise da Silveira e sua utilização da arte como terapia ocupacional no tratamento de doentes mentais já rendeu uma obra-prima do cinema brasileiro – Imagens do Inconsciente. Leon Hirszman filmou três dos pacientes da Dra. Nise. Foram reconhecidos como grandes artistas. O diretor Berliner agora ficcionaliza a própria dra. Nise. Glória Pires foi melhor atriz em Tóquio, mas, acredite, melhores ainda que ela são os atores e atrizes que fazem os internos no Engenho de Dentro.

12 anos. Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade São Paulo, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca - Espaço Itaú, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural, Villa Lobos.

No Mundo da Lua

(Atrapa la Bandera, Espanha/2015, 94 min.) - Animação. Dir. Enrique Gato.

Milionário tenta colonizar a Lua, apagando os vestígios da presença humana no satélite da Terra e usando sua energia limpa. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia (3D), Center Norte, Center Norte (3D), Central Plaza, Cidade São Paulo, Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Frei Caneca - Espaço Itaú, Interlagos, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, JK Iguatemi, Mais Shopping Largo 13 (3D), Market Place (3D), Metrô Itaquera (3D), Tatuapé, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D (3D), SP Market, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D). LEGENDADO: Santana Parque.

O Tesouro

(Comoara, França-Romênia/2015, 89 min.) - Drama. Dir. Corneliu Porumboiu. Com Toma Cuzin, Radu Banzaru, Florin Kevorkian.

Cannes tem sido o trampolim para a consagração internacional do cinema romeno. Esse é mais um ótimo filme que vem do país que sofreu com a ditadura da família Ceausescu. Passou na mostra Un Certain Regard do ano passado e é sobre homem que aceita proposta de um vizinho para que procurem o tesouro do título. Só que escavar o passado sempre encerra riscos.

12 anos. Frei Caneca - Espaço Itaú.

Uma História de Loucura

(Une Historie de Fou, França/2015, 134 min.) - Drama. Dir. Robert Guédiguian. Com Simon Abkarian, Ariane Ascaride, Grégoire Leprince.

Um belo filme do francês Guédiguian, que mistura o genocídio armênio à reflexão sobre o terrorismo. A história do homem que tem as pernas destroçadas na explosão de uma bomba (e que quer se encontrar com o terrorista que a detonou) é real, mas a família é fictícia.

14 anos. Frei Caneca - Espaço Itaú, Reserva Cultural.