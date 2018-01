O brilho das atrizes do passado e do presente Lauren Bacall, viúva de Humphrey Bogart entra no palco da 78.ª cerimônia do Oscar para fazer uma homenagem aos filmes noir, ´Nascida para ser Má, Gilda, O Destino Bate à Sua Porta, Dama de Xangai, Morto ao Chegar´, e apresenta fotos de astros do gênero, Orson Welles, a própria Lauren Bacall, Rita Rayworth. Jon Stewart entra brincando com as atrizes que são indicadas ao prêmio deste ano, dizendo que Charlize Theron volta a disputar o prêmio usando o mesmo truque de antes. Cita Reese Whitherspoon e brinca com as letras dos nomes das indicadas. E brinca com um taipe que diz mais, que Jude Dench não é uma dama, é uma pedestre horrível, vomitou no meu sofá, tirou meu olho em briga em bar, certamente não será ela a melhor atriz...