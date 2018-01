O brasileiro Fernando Coimbra é indicado para o prêmio do Sindicato dos Diretores

O cineasta brasileiro Fernando Coimbra está entre os indicados para a 68.ª premiação do Sindicato dos Diretores de Hollywood, que ocorrerá em 6 de fevereiro em Los Angeles. Coimbra vai concorrer pelo filme O Lobo Atrás da Porta na categoria de melhor diretor estreante, criada este ano para realizadores que estrearam sua primeira obra em Nova York ou Los Angeles em 2015.

Além do brasileiro, o Sindicato dos Diretores (DGA, em inglês) também indicou como estreantes para a premiação os cineastas Joel Edgerton (O Presente), Alex Garland (Ex Machina), Marielle Heller (The Diary of a Teenage Girl) e László Nemes (O Filho de Saul).

Já para o prêmio principal de direção, o mexicano Alejandro González Iñárritu, de O Regresso, que recebeu no último domingo, 10, o Globo de Ouro de melhor drama, vai concorrer com Tom McCarthy (Spotlight), Adam McKay (A Grande Aposta), George Miller (Mad Max: Estrada da Fúria) e Ridley Scott (Perdido em Marte).