"O Bicho Vai Pegar" lidera bilheteria nos EUA O filme "O Bicho Vai Pegar" (Open Season) arrecadou US$ 23 milhões em sua estréia e foi o campeão das bilheterias norte-americanas e canadenses neste último fim de semana. A animação, dirigida por Roger Alles, Jill Culton e Anthony Stacchi conta a história de um urso domesticado que mora em uma garagem e, com pena, liberta um cervo com um chifre só que fora capturado por caçadores. O cervo, então, decide retribuir a boa ação libertando o urso de sua garagem. Entre as estrelas que "emprestam" suas vozes aos personagens estão Martin Lawrence, Ashton Kutcher, Debra Messing e Gary Sinise. "O Bicho Vai Pegar" é o primeiro longa de animação produzido pela Sony. Segundo o presidente da Sony Pictures Digital, Yair Landau, a produção é "um grande primeiro passo" para o estúdio, que pretende produzir regularmente desenhos animados digitais. "Jackass 2", baseado no seriado da MTV americana em que um grupo de jovens faz "brincadeiras" sem sentido, caiu da primeira para a terceira posição dos dez filmes mais vistos do fim de semana, com US$ 14 milhões arrecadados. Em segundo lugar ficou o drama "Mais Bravos que o Mar" ("The Guardian"), em quarto "School for Scoundrels" e, em quinto, "Fearless". Veja a lista com os dez filmes mais vistos no fim de semana: 1. O Bicho Vai Pegar 2. Mais Bravos que o Mar 3. Jackass 2 4. School for Scoundrels 5. Fearless 6. Gridiron Gang 7. O Ilusionista 8. Flyboys 9. Dália Negra 10. Little Miss Sunshine