'O Banheiro do Papa' faz humor com visita ao Uruguai

O Banheiro do Papa é uma comédia dramática de fundo político, co-dirigida e fotografada por César Charlone, celebrado diretor de fotografia de Cidade de Deus e O Jardineiro Fiel. Assista aos trailers das estréias da semana: Trailer de 'O Banheiro do Papa' Trailer de 'Ponto de Vista' Trailer de 'Horton e o Mundo dos Quem!' Trailer de 'O Olho do Mal' Trailer de 'Cada Um Com Seu Cinema' Trailer de 'Juízo' Trailer de '2 Dias em Paris' (em inglês) O longa-metragem, uma co-produção entre Brasil, Uruguai e França, tem estréia no Rio de Janeiro e São Paulo na sexta-feira, 14. O Banheiro do Papa nasceu de uma idéia original do co-diretor Enrique Fernandez, a partir de notícias de jornal sobre a visita do papa João Paulo II à pequena cidade uruguaia de Melo, em 1988. Na época, os moradores de Melo convenceram-se de que milhares de pessoas, especialmente brasileiros, cruzariam a fronteira para ouvir o sermão do papa. Assim, endividaram-se, hipotecaram suas casas, emprestaram dinheiro com agiotas, tudo isso pensando em lucrar com os visitantes. Beto (César Troncoso), um pequeno contrabandista que ganha a vida atravessando a fronteira brasileira em sua bicicleta, tem uma idéia mais original: construir um banheiro diante de sua casa, cujo uso será cobrado aos peregrinos. Na realidade, do ponto de vista financeiro, a passagem do papa por Melo resultou em desastre. O filme, porém, mantém o foco na família de Beto, formada também por sua mulher (Virginia Méndez) e sua filha (Virginia Ruiz), com espaço para humor e uma esperança que parece invencível. Em 2007, O Banheiro do Papa venceu o prêmio de melhor filme para o júri da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Meses antes, foi exibido na seção Um Certo Olhar, do Festival de Cannes, onde teve sua première mundial.