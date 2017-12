O ator Matheus Nachtergaele vai dirigir seu primeiro filme O ator Matheus Nachtergaele está preparando seu primeiro longa-metragem, A Festa da Menina Morta, que será rodado no município de Barcellos, às margens do Rio Negro. Ele praticamente se mudou para o Amazonas. ?É uma história de como uma seita nasce em uma terra que ainda conserva muito de seu espírito interiorano, suas lendas e sua religião. Mas que também já enfrenta o processo de modernização. Vai ter no elenco atores locais e o protagonista será o Daniel de Oliveira (de Cazuza)?, contou o ator, que inicia as filmagens em janeiro.