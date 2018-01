Ator Hugh Laurie ganha estrela na Calçada da Fama

O ator britânico Hugh Laurie, conhecido por seu papel como protagonista da série House, ganhou sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood, em Los Angeles. "Se não se importam, vou fazer um momento de silêncio para assimilar esta coisa extraordinária", disse um emocionado Laurie ao público que se reuniu nesta terça-feira, 25, para ver a homenagem ao ator na célebre avenida Hollywood Boulevard da cidade californiana.

Vestido com um elegante traje cinza, o ator e músico destacou que receber este reconhecimento era "francamente angustiante" e uma "maravilhosa experiência". Hugh Laurie também disse ter tido "a boa sorte" de ter crescido em uma família que o amava e de ter conhecido "pessoas extraordinárias" ao longo de sua carreira, sem os quais não poderia ter alcançado tanto sucesso.

Mesmo assim, o ator elogiou a riqueza e o poder da indústria do entretenimento estadunidense, que através do cinema, da música ou da televisão, é capaz de emocionar muitas pessoas em todo o mundo.

Nascido em 1959 em Oxford, no Reino Unido, Hugh Laurie ficou conhecido por sua interpretação do médico House na popular série televisiva House. A cerimônia na Calçada da Fama teve uma apresentação vocal da cantora Jean McClain e discursos do ator e cineasta Stephen Fry, da atriz Diane Farr e do criador do seriado House, David Shore.