O ator Anton Yelchin, do novo 'Star Trek', morre em acidente aos 27 anos

O novo filme da franquia Star Trek ainda nem estreou e os fãs ansiosos para ver o que o diretor Justin Lin, de Velozes e Furiosos 6, fez com a série em Sem Fronteiras não têm motivo nenhum para comemorar. Porque na madrugada deste domingo, 19, morreu, em San Fernando Valley, Los Angeles, o garoto Anton Yelchin, de 27 anos, que fazia Chekhov na série.

Nascido na Rússia, ele imigrou ainda bebê para os EUA. Estreou aos 11 anos em Lembranças de Um Verão, ao lado de Anthony Hopkins. Fez papeis na série ER – Plantão Médico e em O Exterminador do Futuro – A Salvação, antes de ser contratado como personagem fixo na nova Star Trek.

Apareceu em Star Trek – Além da Escuridão e agora será visto postumamente em Star Trek – Sem Fronteiras. Yelchin morreu esmagado quando seu carro, que aparentemente estaria em ponto morto, deslocou-se num declive o esmagou contra uma pilastra de concreto em frente à sua casa. A tragédia tem acompanhado o diretor Lin, já que o sexto Velozes e Furiosos marcou a despedida de Paul Walker da série. O ator morreu durante a realização do sétimo filme, que foi finalizado com sósias e acabamento digital, tendo se convertido no maior sucesso de toda a franquia.