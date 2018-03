'O Ataque dos Tomates Assassinos' vai ganhar remake Por Gregg Goldstein NOVA YORK (Hollywood Reporter) - "O Ataque dos Tomates Assassinos", um terror cult descrito como o pior filme de todos os tempos, vai voltar em forma de remake. Kent Nichols e Douglas Sarine, criadores do seriado na Internet "Ask a Ninja", estão escrevendo uma adaptação do filme original de 1978, com o qual Nichols fará sua estréia na direção. "'O Ataque dos Tomates Assassinos' é a obra-prima de uma geração", disse Nichols. "Só podemos torcer para que consigamos recapturar aquela mágica." Não foram reveladas modificações à trama original. A previsão é que o filme ainda trate de tomates geneticamente modificados que partem para a guerra. Os curtas satíricos da série "Ninja" criados por Nichols e Sarine já foram vistos mais de 80 milhões de vezes na Internet e ganharam o prêmio de melhor série no YouTube Video Awards 2006. O filme original "Tomates Assassinos" deu origem ao seriado animado "ATV", da Fox Kids Network, e à sequência de 1988 "O Retorno dos Tomates Assassinos", que ajudou a lançar a carreira de George Clooney.