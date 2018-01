''O Ano' tem um apelo universal', diz diretor Cao Hamburguer

O cineasta paulistano Cao Hamburguer diz que está tranquilo, com uma sensação de missão cumprida. Afinal, desde fevereiro ele trabalha na divulgação internacional de seu segundo longa, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, finalista para concorrer ao Oscar de filme estrangeiro. Veja também: Trailer de 'O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias' Brasil é um dos 9 finalistas ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro "A recepção tem sido muito boa, a gente sente que o filme tem um apelo universal, que a história de uma certa forma toca as pessoas no mundo todo", disse Hamburguer à Reuters por telefone. O longa se passa no bairro paulistano do Bom Retiro, em 1970, quando um menino de 12 anos aguarda a volta de seus pais, que fugiram da ditadura militar, enquanto assiste pela TV aos jogos da Copa do Mundo. O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias foi escolhido por uma comissão do Ministério da Cultura para disputar o prêmio na cerimônia mais importante do cinema dos Estados Unidos, cujos indicados serão anunciados na manhã de terça-feira, 22. O longa está entre os nove finalistas e irá concorrer com produções da Áustria, Canadá, Israel, Itália, Cazaquistão, Polônia, Rússia e Sérvia. "É muito difícil estar entre os cinco, e estar entre os nove já é uma grande vitória", disse o diretor, cujo primeiro longa-metragem foi Castelo Rá-Tim-Bum - O Filme. "Mas seria bom para o cinema brasileiro e da América Latina ter um representante no Oscar", disse. O filme começou sua trajetória internacional no Festival de Cinema de Berlim e, desde então, passou por incontáveis festivais. O longa, que custou 5,2 milhões de reais, já foi vendido para 30 países. Hamburguer trabalha em três novos projetos, incluindo a segunda temporada da série Filhos do Carnaval, para a HBO. Os outros dois são longas-metragens - Xingu, sobre a fundação do parque indígena, e UTI, um thriller sobre a morte. Xingu, com produção de Fernando Meirelles e da produtora O2, deve ser rodado no final do ano. Na sequência vem UTI, que contará com parceria da Buena Vista International.