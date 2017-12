'O Ano em que meus Pais Saíram de Férias' premiado na Espanha

O filme brasileiro O Ano em que meus Pais Saíram de Férias, do cineasta Cao Hamburger, recebeu o Prêmio Especial do Júri na 33ª edição do Festival de Cinema Ibero-americano de Huelva, na Espanha. O filme conta a história de Mauro, um garoto de 12 anos que vai morar com o avô, em 1970, enquanto seus pais são perseguidos pelo governo militar. Com a morte do avô, Mauro passa a viver com um judeu chamado Shlomo, e a convivência leva os dois a um mundo totalmente diferente do que eles conheciam. O Ano em que meus Pais Saíram de Férias tem ainda como cenário de fundo a vitoriosa participação do Brasil na Copa do Mundo de 1970, disputada no México. O Colón de Ouro, principal prêmio do Festival, ficou com o filme mexicano Luz Silenciosa, de Carlos Reygadas.