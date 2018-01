'O amor não tem idade', diz Monica Bellucci ao promover filme

A atriz italiana Monica Bellucci descobriu que "o amor não tem idade" e chega com uma esplêndida maturidade pessoal como "madrinha" da 70ª edição do Festival de Cinema de Cannes. No tradicional evento do cinema mundial, Bellucci está em cartaz com On the Milky Road, do renomado Emir Kusturica.

"Na vida, o amor e o sexo estão mais ligados a energia do que o tempo que passa e 'On the Milky Road' conta a força da vida e o amor não tem idade", disse a atriz, que completou 52 anos.

Segundo a atriz, o longa marca um ponto crucial de sua carreira, com "grande esforço" de três anos de trabalho em aldeias sérvias, mas também com "enorme satisfação" por ter aprendido a falar um novo idioma com essas populações.

Bellucci é, sem dúvidas, a atriz italiana mais internacional da atualidade e se considera uma cidadã do mundo, com uma casa em Paris, outra em Lisboa - além da Itália, para onde foi após uma viagem pela China e antes de partir para Cannes.

"Trabalhar com Emir mudou a minha vida. Encontrei ele com uma valentia que jamais tive, me senti presa a sua energia, em uma quase obsessão. É uma pessoa que te inspira", disse ainda.

A história do filme também ajuda, já que se trata de uma quase fábula com um ritmo balcânico "endiabrado" de Kusturica, uma amor louco durante o período de guerra e com seus dois já não tão jovens protagonistas que vivem diversas aventuras juntos.

"Tenho muito respeito por esse filme porque o cinema mostra pouco a sensualidade e o amor depois de certa idade, como se essas emoções já não fossem mais adequadas para as pessoas à medida que elas envelhecem. Isso é muito triste", acrescenta a atriz italiana.

"No fim, em sua essência de fábula, esse é um filme de esperança que conta bem como é o amor", diz ainda.

O protagonista e par de Bellucci no longa é o próprio Kusturica.

Ele interpreta um homem que todos os dias transporta leite no lombo de um burro, atravessando áreas de conflito e se esquivando de tiros para levar mercadorias aos soldados. Tudo isso enquanto uma jovem namorada o espera.

Sua vida se cruzará com uma misteriosa italiana, que tem um oficial a serviço da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) querendo seu amor, mas ela o rejeita. Nesse cenário, os dois protagonistas se encontram e se apaixonam imediatamente.

"A inspiração é tão possível como verdadeira, transformada em uma fábula, como para a protagonista do filme onde sua beleza se torna um grande risco", diz Kusturica.

Já quando questionada sobre o Festival de Cannes, Bellucci afirmou que aceitou apresentar as duas principais cerimônias do evento "porque o festival marcou minha carreira pessoal e sem ele minha carreira não teria sido a mesma".

A atriz tem uma longa história com o evento, tendo aparecido pela primeira vez em Cannes em 2000. (ANSA)