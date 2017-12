O 28.º Festival de Cinema de Havana dá a largada Começa nesta terça em Havana o Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Até o dia 15, a capital cubana será a mais importante vitrine mundial do cinema da América Latina, com filmes e homenagens para ninguém botar defeito. O país enfrenta dificuldades decorrentes do bloqueio econômico e ideológico, mas em dezembro tudo fica em segundo plano. Os cubanos adoram cinema e lotam as salas que exibem a vanguarda da produção latina do ano. Um filme já em cartaz em São Paulo - O Labirinto do Fauno, de Guillermo Del Toro - inicia a programação desta terça, que deve exibir 463 títulos nas próximas duas semanas. O Festival de Havana oferece a singularidade de dividir sua competição (e premiação) em categorias - longas de ficção e documentários, curtas, animações, etc. O Brasil terá participação destacada nesta 28.ª edição. Cinco filmes nacionais integram a mostra competitiva de ficção e um jornalista brasileiro - Luiz Zanin Oricchio, do Estado - integra o júri oficial das obras de ficção. Veterano freqüentador da mostra de La Habana, Zanin conta que se formam filas imensas para ver os filmes nos cines Yara e Payret, que datam dos anos 50 e possuem em média 2 mil lugares, cada um. O público dessas salas populares se revela invariavelmente participativo. "Torce para os heróis e vaia os vilões", ele diz. Brasil e Argentina dividem liderança na competição Brasil e Argentina dividem a liderança numérica dos filmes da competição, cada um com cinco filmes. Os brasileiros são - Antônia, de Tata Amaral; É Proibido Proibir, de Jorge Durán; O Céu de Suely, de Karim Aïnouz; O Maior Amor do Mundo, de Cacá Diegues; e Os 12 Trabalhos, de Ricardo Elias. Os argentinos - Crônica de Una Fuga, de Israel Adrian Caetano; El Camino de San Diego, de Carlos Sorín; El Custódio, de Rodrigo Moreno, em cartaz no Brasil como O Guardião; Nascido y Criado, de Pablo Trapero; e Derecho de Familia, de Daniel Burman. Nestes quase 30 anos, diversos filmes brasileiros venceram o Festival de Havana - Coronel Delmiro Gouveia, Gaijin, Eles não Usam Black-Tie, Eu Tu Eles, Cidade de Deus. O grande ano do Brasil em La Habana foi 1984, quando Memórias do Cárcere, de Nelson Pereira dos Santos, ganhou como melhor ficção, e Cabra Marcado para Morrer foi o melhor Documentário. Luiz Zanin avalia que a experiência poderá ser enriquecedora. "Vai permitir uma estimulante comparação entre a nossa maneira de avaliar um filme e a das pessoas de outros países. Esse diálogo crítico em torno de filmes e das questões estéticas do cinema em geral costuma ser muito interessante." Zanin, que já foi jurado internacional em Sochi, na Rússia, lembra como foi prazerosa a convivência com o sueco Bo Widerberg que também integrava aquele júri. Cines do Mundo atualiza os cubanos Uma importante seção intitulada Cines del Mundo atualiza os cubanos com obras importantes de diferentes cinematografias. A italiana será representada por Nuovomondo, de Emanuel Crialese e A Estrela Perdida, de Gianni Amelio, que integram a programação Veneza Cinema Italiano 2, em exibição em São Paulo, no Centro Cultural São Paulo, mais Il Direttore di Matrimonio, de Marco Bellocchio. Da Alemanha, virá A Estrela Solitária, de Wim Wenders. O autor alemão que compartilhou com Walter Salles a magnífica master class do recente Festival de Tessalônica, quando ambos falaram de ?road movie? (os filmes de estrada), tem um carinho todo especial por Cuba (e os cubanos retribuem). Basta lembrar de Buena Vista Social Club, o documentário que (re)lançou em todo o mundo os maiores nomes da música cubana. Além de mostrar seu novo longa de ficção, Wenders volta à música cubana, produzindo The Sons of Cuba, que foi lançado em DVD no Brasil. Os novos ritmos dos Filhos de Cuba incluem o hip-hop - e os cubanos com certeza vão amar a musicalidade de Antônia, de Tata Amaral -, com destaque para o grupo Interactivo, que canta, em espanhol e inglês, o que não deixa de ser o hino da juventude cubana. A despeito das dificuldades, os versos dizem - "Com dinheiro ou sem dinheiro/ Faço sempre o que quero/ Vivo assim sem desespero." Poderia ser a trilha do próprio Festival de Havana, que resiste como vitrine do novo cine latino. Interessados em obter mais informações podem consultar o próprio site do festival: www.habanafilmfestival.com