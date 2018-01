"Nuovomundo" é o candidato italiano ao Oscar "Nuovomundo" (Novo Mundo, em espanhol) de Emanuele Crialese, filmado grande parte na Argentina, foi escolhido pela Itália para concorrer a uma vaga entre os cinco finalistas do Oscar 2007, na categoria de melhor produção em língua estrangeira. O filme descreve o drama da viagem de imigrantes italianos aos Estados Unidos no início do século passado. "Nuovomundo", terceiro longa metragem de Crialese, venceu no último festival de Veneza na categoria Revelação.