Novos filmes italianos, no CCSP e no Cinemark Iguatemi Presença assídua nas salas brasileiras, nos anos 50 e 60, o cinema italiano encolheu tanto sua participação no mercado do País que hoje virou raridade. Por isso mesmo, parece falta de planejamento a realização simultânea de dois grandes eventos destinados a atualizar o cinéfilo paulistano com as novas tendências do cinema da terra de Luchino Visconti e Federico Fellini. A Embaixada da Itália e a Câmara Ítalo-Brasilera de Indústria e Comercio precisam acertar seus ponteiros, sob pena de virem a anular iniciativas importantes como o Veneza Cinema Italiano 2 e o Cinema Contemporâneo Italiano. Em parceria com a Prefeitura de São Paulo e a Bienal de Veneza (e com patrocínio da Tim), a embaixada traz à cidade os filmes que integraram a seleção italiana no recente Festival de Veneza. O bom é que você pode ver os filmes de graça, tendo apenas de retirar, uma hora antes, o ingresso na Sala Lima Barreto, do Centro Cultural São Paulo. No segundo, no Cinemark Iguatemi, o preço é o normal do ingresso de shopping. A simultaneidade das duas iniciativas só é acidental na aparência. Há um conceito que o adido cultural da embaixada, Pietro Sferra Carini, define como ?ação de sistema?. Uma contempla o cinema de autor; a outra, a produção mais comercial (mas nem por isso destituída de valor artístico). Juntas, compõem um quadro abrangente. O problema é que se chocam e obrigam o próprio espectador a fazer, a todo momento, a escolha de Sofia. Alguns títulos se impõem, de sábado a domingo, nos dois eventos. Domingo, às 20h30, no CCSP, passa o novo filme de Vittorio De Seta, autor do excepcional Banditi a Orgosolo, Lettere dal Sahara será precedido, às 18h30, por Nuovomondo (Novo Mundo), de Emanuele Crialese, que concorre com Cinema, Aspirinas e Urubus, de Marcelo Gomes, à indicação para uma vaga no Oscar. No Iguatemi, passa sábado, às 19h30 e 21h30, Romanzo Criminale, de Michele Placido, que foi recebido a pedradas no Festival de Berlim, mas ganhou vários prêmios Nastro D?Argento e David di Donatello.