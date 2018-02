Novos filmes de 'Star Wars' terão criadores de 'Game of Thrones'

LOS ANGELES — A Disney anunciou nesta terça-feira, 6, outra sequência de filmes da franquia Star Wars, desta vez dos criadores da série de sucesso da HBO Game of Thrones.

A Walt Disney Co. informou em comunicado que David Benioff e D.B. Weiss irão escrever e produzir a nova sequência, que será separada tanto da saga Skywalker quanto da recém-anunciada trilogia sendo desenvolvida pelo diretor Rian Johnson.

O anúncio fez as ações da Disney subirem 1%. Não foram dados detalhes sobre enredo ou datas.

Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, informou em comunicado que o “comando de personagens complexos” por Benioff e Weiss e a “profundidade da história e riqueza da mitologia irão atingir novos patamares e impulsionar Star Wars de maneiras que acho incrivelmente estimulantes”.

A Disney anunciou em novembro que Johnson, diretor de Star Wars: Os Últimos Jedi, irá escrever e dirigir o primeiro filme de uma nova trilogia da franquia de ficção científica, que terá novos personagens e mundos ainda não explorados nas telas.

Os Últimos Jedi, lançado em dezembro de 2017, arrecadou mais de 1,3 bilhão de dólares mundialmente nas bilheterias.

A Disney havia se comprometido anteriormente a fazer três filmes solo da franquia Star Wars fora da saga Skywalker. Eles incluem Rogue One: Uma História Star Wars, de 2016, e o lançamento em maio de 2018 de Han Solo: Uma História Star Wars, que irá contar as origens do malandro contrabandista Han Solo, interpretado por Harrison Ford no filme original de 1977.

A fantasia medieval Game of Thrones se tornou um grande sucesso internacional da HBO e recebeu diversos prêmios. A sétima temporada, exibida no ano passado, foi assistida por cerca de 30 milhões de espectadores somente nos Estados Unidos.

A temporada final da série está prevista para ser exibida em 2019, levando um fim à saga de famílias rivais nos fictícios Sete Reinos de Westeros e às lutas entre gerações pelo controle do Trono de Ferro.

Benioff e Weiss disseram nesta terça-feira que há tempos são fãs de Star Wars.

“No verão de 1977 nós viajamos para uma galáxia muito, muito distante, e nós temos sonhado com isto desde então”, disseram em comunicado conjunto. “Nós estamos honrados com a oportunidade, um pouco aterrorizados pela responsabilidade, e muito animados em começar assim que a temporada final de Game of Thrones estiver completa”.