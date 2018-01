Novo Woody Allen é a estreia da semana no cinema; veja a lista

Por mais atraentes que possam ser a animação Pets e o suspense, temperado de terror, Águas Rasas, nada supera o novo Woody Allen, que abriu o Festival de Cannes, em maio. Café Society é melhor que Blue Jasmine e isso já o coloca num patamar bem alto na obra do artista. A curiosidade é que a mesma atriz, Blake Lively, ocupa as telas em dois lançamentos desta quinta, 25, Águas Rasas e Café Society.

Águas Rasas

The Shallows, Estados Unidos/ 2016, 87 min. Suspense. Dir.Jaume Collet-Serra. Com Blake Lively, Sedona Legge, Óscar Jaenada.

Na linha do clásssico Tubarão, de Steven Spielberg, nos anos 1970, a história de uma garota atacada por um tubarão no mar. Ela se refugia numa ilha de coral, e tem de buscar socorro ou desenvolver métodos próprios de sobrevivência antes que a maré inunde o local e a deixe à mercê do predador dos mares. Bom de ação (Noite sem Fim, com Liam Newesoin) e até terror (A órfã), o diretor se beneficia da partitura de Marco Beltrami, na contramão da mais grandiloquente que ele criou para Ben-Hur, também em cartaz.

14 anos. DUBLADO e LEGENDADO em diversos cinemas.

Café Society

Cafe Society, Estados Unidos/ 2016, 96 min. Comédia. Dir.Woody Allen. Com Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell.

Um belíssimo Woody Allen, sobre garoto de Nova York que vai tentar a sorte em Hollywood, nos anos 1930, e conhece a mulher de sua vida, mas ela é comprometida. Olhem a coincidência – Blake Lovely, que faz a protagonista de Águas Rasas, também está no elenco, e num papel importante.

12 anos. LEGENDADO em diversos cinemas.

Lolo - O Filho da Minha Namorada

Lolo, França/2015, 100 min. Comédia. Dir.Julie Delpy. Com Julie Delpy, Dany Boon, Vincent Lacoste.

Jovem mimado tenta impedir romance da mãe. Com potencial para ser muito melhor, e mais ácida, a comédia baixa o tom e fica mais anódina. Mesmo assim, é simpática.

14 anos. Exibido em Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Frei Caneca Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Nerve - Um Jogo sem Regras

Nerve, Estados Unidos/2016, 96 min. Suspense. Dir.Henry Joost, Ariel Schulman. Com Emma Roberts, Dave Franco, Juliette Lewis.

Baseado no livro de Jeanne Ryan lançado há pouco no Brasil, o filme mostra jovem que participa de jogo virtual, mas logo as coisas embolam e ela está tendo de jogar pela vida. O assustador mundo novo das redes.

12 anos. DUBLADO e LEGENDADO em diversos cinemas.

Pets - A Vida Secreta dos Bichos

The Secret Life of Pets, Estados Unidos/2015, 102 min. Animação. Dir.Chris Renaud,Yarrow Cheney.

Você já pensou no que faz seu cãozinho, ou gatinho, quando você sai de casa? A animação imagina a vida dos 'pets' longe dos olhos dos donos. Pelo trailer, é muito legal. E movimentada.

Livre. DUBLADO e LEGENDADO em diversos cinemas, incluindo versões 3D e IMAX.