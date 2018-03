Novo 'Wolverine' será filmado na Austrália com Hugh Jackman

Os estúdios 20th Century Fox rodarão na Austrália o sexto filme da franquia X-Men, batizado de The Wolverine, com o ator Hugh Jackman como protagonista, indicou nesta sexta-feira o Governo do estado de Nova Gales do Sul.

O projeto seria filmado no ano passado no Japão, mas a produtora suspendeu seu plano após o desastre causado em março pelo tsunami e a consequente crise na usina nuclear de Fukushima.

Jackman, nascido na cidade australiana de Sydney, assinalou em comunicado que "será fenomenal" trabalhar com a mesma equipe que produziu X-Men Origens: Wolverine, um dos grandes sucessos de bilheteria da Century Fox.

"Assim, Deb (sua esposa, Deborra-Lee Furness) e eu poderemos passar algum tempo com a família em nosso retorno à Austrália", assinalou o ator na nota entregue à imprensa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a 20th Century Fox e o Governo de Nova Gales do Sul, as filmagens começarão no fim deste ano, deixarão na economia local US$ 82,6 milhões e criarão 720 novos postos de trabalho.

O primeiro longa exclusivo sobre o herói foi filmado em Sydney, na ilha de Cockatoo, em diversas regiões da Nova Zelândia e nos estúdios da produtora.

A 20th Century Fox deve lançar The Wolverine em julho de 2013.