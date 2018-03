Novo 'Velozes e Furiosos' é adiado em um ano

A equipe de Velozes e Furiosos está segurando o freio para o nono volume da franquia. A Universal Pictures anunciou nesta quarta-feira, 4, que a data de lançamento do novo filme foi adiada em um ano.

Anteriormente agendado para ser lançado em abril de 2019, o próximo longa vai chegar apenas em 10 de abril de 2020. O estúdio, porém, não informou o motivo da mudança.

O último lançamento da franquia de ação, Velozes e Furiosos 8, foi lançado no começo deste ano e conseguiu arrecadar 1.2 bilhões de dólares ao redor do mundo. Ao todo, a franquia já conseguiu faturar mais de 5 bilhões de dólares no mundo até o momento.