Novo trailer mostra Harry Potter de sutiã em ' Relíquias da Morte'

A um mês do lançamento oficial de 'Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1', um vídeo revela a cena em que Daniel Radcliffe aparece de sutiã. "Olhe para outro lado, estou horrenda", diz o personagem no trailer da penúltima produção da série.

A transformação é provocada quando Hermione (Emma Watson) e os outros amigos bebem a poção de polissuco para esconder e proteger Harry Potter. A bebida faz com que todos adquiram as características físicas do bruxo.

O penúltimo filme da saga tem estréia mundial prevista para 19 de novembro. 'Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2' deve está previsto para 15 de julho do ano que vem.