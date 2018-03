Novo trailer de 'Harry Potter 6' é divulgado na internet

Um novo trailer de Harry Potter e o Enigma do Príncipe foi divulgado nesta sexta-feira, 14. O trecho, de 1 minutos e 46 segundos, traz cenas já mostradas anteriormente nos teaser-trailers, além de muitas novas e impressionantes. O vídeo foi postado no site Potterish, a maior página brasileira sobre o bruxo (clique aqui para assistir). Veja também: Assista ao novo trailer de 'Harry Potter 6' no Youtube Warner adia estréia de sexto filme de Harry Potter para 2009 Especial Harry Potter A seqüência traz o bruxinho Harry Potter e o diretor da escola de bruxaria Hogwarts, Alvo Dumbledore, em uma viagem ao passado, para tentar descobrir as raízes do vilão da saga, lorde Voldemort. Harry tenta conseguir uma lembrança chave do novo professor de poções da escola, Horácio Slughorn, que vai revelar um dos grandes segredos de Voldemort. Além de muita ação, com o famoso jogo quadribol, cenas cômicas envolvendo a vida amorosa dos personagens também estão no trailer. A estréia de Harry Potter e o Enigma do Príncipe estava prevista para 21 de novembro, mas a Warner Bros. anunciaram que adiarão até julho de 2009, devido à alteração que causou na indústria a última greve de roteiristas. Os fãs terão que esperar outros oito meses para ver em ação o bruxinho, que voltará às telonas em 2010 e 2011 com a primeira e a segunda parte de Harry Potter e as Relíquias da Morte, que encerram a saga.