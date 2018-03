Novo teaser trailer de 'Harry Potter 6' cai na internet

Outro teaser-trailer, um pequeno trecho do trailer oficial, do sexto filme do bruxo Harry Potter, intitulado Harry Potter e o Enigma do Príncipe, caiu na internet na terça-feira, 29, trazendo muito mais mistérios para os fãs. Veja também: Assista ao novo teaser trailer de 'Harry Potter e o Enigma do Príncipe' Divulgadas novas fotos do próximo filme de Harry Potter Especial Harry Potter J.K. Rowling lançará contos de fadas sobre magia para caridade A seqüência de 1 minutos e 36 segundos mostra o diretor da escola de bruxaria Hogwarts, Alvo Dumbledore, entregando um frasco com suas memórias a Harry. O bruxinho é levado para o passado do diretor e vê momentos importantes da infância do grande vilão da saga, lorde Voldermort. Para atiçar ainda mais a imaginação dos fãs de Harry, aparece a mensagem no vídeo: "Para conhecer o futuro, é preciso retornar ao passado". Assim como as outras produções, criaturas malignas, monstros, e muito mistério rondam o sexto filme da adaptação da obra de escritora britânica JK Rowling. Uma das diferenças de Enigma do Príncipe para os outros filmes da saga é que a história se torna sombria demais, e isto pode ser percebido pelos teaser trailers já divulgados. Daniel Radcliffe está novamente na pele de Harry Potter. O Enigma do Príncipe deve chegar aos cinemas brasileiros em 21 de novembro.