Novo teaser de 'Amanhecer', da saga 'Crepúsculo', é divulgado

SÃO PAULO - Um novo teaser do novo filme da saga Crepúsculo, Amanhecer, foi divulgado, desta vez mostrando mais detalhes sobre a gravidez da personagem Bella, vivida por Kristen Stewart.

O terceiro longa da série inspirada na obra de Stephanie Meyer estreia em 18 de novembro. Amanhecer será dividido em dois capítulos, adiando o final da franquia para o ano que vem.

O primeiro trailer, mais completo, foi lançado em junho durante o MTV Movie Awards, e foi apresentado pelos astros da saga, Robert Pattinson e Taylor Lautner, mas não revela detalhes como a versão vampira de Kristen Stewart.

Os atores já estão envolvidos em novos projetos no cinema. Lautner, que vive o lobisomem Jacob, estreia em breve com a produção Sem Saída, enquanto Pattinson está em Cosmopolis, filme em pós-produção. O ator disse em entrevista recente que se sentiu aliviado com o final de Crepúsculo, além de brincar com o estado de sua parceira de cena no papel de Bella Swan. "Há cenas em que Kristen se parece com um alien", disse.