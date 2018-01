Novo 'Tartarugas Ninja' fatura U$ 35 mi em estreia, abaixo das expectativas

LOS ANGELES - As Tartarugas Ninja - Fora das Sombras estreou nos cinemas com uma decepcionante bilheteria de 35,3 milhões de dólares no fim de semana, tornando-se a mais recente sequência deste ano a ficar abaixo das expectativas.

A estreia dos répteis comedores de pizza nas telas arrecadou pouco mais da metade dos 65,6 milhões de dólares do filme anterior, As Tartarugas Ninja: Heróis Mutantes, de 2014, ilustrando que nem todas as franquias têm o mesmo destino.

Diversos filmes têm sofrido nas bilheterias nos últimos meses, com Alice Através do Espelho e O Caçador e a Rainha do Gelo perdendo milhões, e outras sequências e histórias relacionadas, como Kung Fu Panda 3 e X-Men: Apocalipse, não conseguindo acompanhar filmes anteriores da franquia.

Capitão América: Guerra Civil, que se parece mais como um capítulo de Vingadores devido à presença do Homem de Ferro, conseguiu superar essa sina, estando já perto de superar 1,1 bilhão de dólares globalmente.

A Paramount gastou 135 milhões de dólares no mais recente filma das Tartarugas Ninjas, e colocou o filme em mais de 4 mil salas de cinema. Agora, a atenção se volta para audiências internacionais a fim de compensar o retorno abaixo do esperado nos EUA.

Até agora, a situação internacional é mais promissora. O filme estreou em 40 mercados internacionais, incluindo Rússia, México e Reino Unido, faturando 34 milhões de dólares. Ainda há diversos países na lista para a estreia, com o maior deles, a China, programado para 2 de julho.