Novo 'Star Wars' tem nova personagem feminina

A franquia de filmes Star Wars adicionou um importante personagem feminino no oitavo filme, "Star Wars: O Último Jedi", disse o diretor Rian Johnson na sexta-feira em um festival em Orlando.

Johnson disse que o filme, programado para ser lançado em dezembro, ainda está em pós-produção.

Kelly Marie Tran interpreta Rose, uma operária de manutenção da Resistência. Johnson disse que a personagem encarna a noção de que mesmo a pessoa mais improvável pode se tornar um herói. Ele disse que a nova personagem terá o mais importante papel novo do filme.

Lucasfilm também transmitiu ao vivo a fãs em todo o mundo o primeiro trailer do filme que caracteriza Rey, interpretada por Daisy Ridley, usando um sabre de luz sob a orientação de Luke Skywalker, que lhe diz que é hora de o Jedi terminar.

Daisy Ridley ingressou no sétimo filme da franquia, "O Despertar da Força", como a personagem principal. Os fãs esperavam que a Lucasfilm adicionasse mais mulheres ao elenco.

A popular franquia Star Wars, de 40 anos de idade, tem sido criticada nos últimos tempos pela ausência de personagens femininas reconhecíveis. Carrie Fisher era amada por seu papel como princesa Leia, uma personagem que fazia parte do elenco original. Fisher morreu em dezembro, mas filmou cenas para o "o Último Jedi" antes de sua morte.

A franquia do filme é igualmente popular entre fãs do sexo masculino e feminino. A Disney comprou a franquia do criador George Lucas em 2012 por 4 bilhões de dólares. Três anos depois, a empresa anunciou planos para novas "terras" de Star Wars em seus parques Orlando e Anaheim, Califórnia, capitalizando a lucrativa marca, assim como a Universal Studios fez em seus parques de Orlando com o fenômeno Harry Potter.