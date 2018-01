Novo 'Star Wars' caminha para ser a maior bilheteria de todos os tempos

Com a arrecadação de US$ 88 milhões nos cinemas dos EUA apenas neste fim de semana e de US$ 96,3 milhões, internacionalmente, nos últimos três dias, Star Wars: O Despertar da Força caminha para conquistar o recorde de bilheteria de todos os tempos.

O filme lançado pela Disney já ultrapassou a marca de US$ 1,5 bilhão ­em apenas 19 dias de exbição - e é de se considerar que a estreia da produção na China ocorrerá no próximo sábado, 9. Só nos EUA, Star Wars: O Despertar da Força contabiliza US$ 740, 3 milhões. Até agora, o maior sucesso de todos os tempos é de Avatar, que alcançou US$ 2,78 bilhões no mundo durante 72 dias de exibição.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em termos de comparação, a marca alcançada por Star Wars: O Despertar da Força nas bilheterias norte-americanas já muito próxima da arrecadação de Avatar nos EUA, que foi de US$ 760,5 milhões. Outras grandes cifras americanas são Jurassic World, com US$ 652,3 milhões, e Titanic, com US$ 658,7 milhões.