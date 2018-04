Novo ‘Star Wars’ bate recorde e tem melhor estreia nos Estados Unidos

Star Wars: O Despertar da Força, o sétimo capítulo da saga especial criada por George Lucas em 1977, quebrou mais um recorde no primeiro fim de semana de exibição nos Estados Unidos. O filme, dirigido por J.J. Abrams, conseguiu quebrar o recorde de melhor estreia no país ao arrecadar US$ 238 milhões.

A soma é maior do que os US$ 208 milhões garantidos por Jurassic World, outro blockbuster que estreou em julho deste ano e detinha o posto de maior arrecadador da história dos cinemas norte-americanos até então.

Os números, divulgados pelo site da revista Variety, revelam que O Despertar da Força “despertou” US$ 10 milhões a mais do que as projeções mais otimistas. Em contrapartida, no território internacional, o filme não conseguiu derrotar a franquia dos dinossauros.

Fora dos Estados Unidos, no primeiro fim de semana de estreia, Star Wars reuniu US$ 517 milhões, US$ 7 mi a menos do que Jurassic World. Os números, contudo, não são justos com a saga estrelar porque, diferentemente do concorrente, Star Wars não estreou na China (ele entra em cartaz por lá apenas em 9 de janeiro), país que tem sido bastante representativo nas bilheterias mundiais.

Star Wars já havia batido outro recorde nos Estados Unidos, ao arrecadar US$ 57 milhões apenas no dia da estreia, derrotando os US$ 43,5 milhões de Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2. O filme estreou no Brasil nesta quinta-feira, 17.

