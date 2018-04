Novo 'Star Wars' arrecada recorde de US$ 529 milhões desde estreia

O novo filme da série Star Wars bateu um recorde no último fim de semana, esmagando os ganhos de Jurassic World, ao arrecadar 529 milhões de dólares, informaram os estúdios Disney nesta segunda-feira.

"Com os números finais disponíveis, 'Star Wars: o Despertar da Força' supera as estimativas, ao estabelecer ganhos de US$ 248 milhões em nível nacional, mais US$ 281 milhões internacionalmente desde sua estreia em 16 de dezembro", indicaram os estúdios Disney em um comunicado. Mas os dados não incluem a bilheteria da Índia e da Grécia, onde o filme estreia nesta semana, nem da China, o segundo maior mercado cinematográfico, onde o filme poderá ser visto a partir de 9 de janeiro. 'Jurassic Wolrd' arrecadou US$524,9 milhões no mundo neste mesmo ponto.

"Nosso único objetivo foi criar um filme que ofereça uma experiência 'Star Wars' única, e o diretor J.J. Abrams, a presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, e a equipe da Lucasfilm se superaram", disse o presidente da Disney, Alan Horn, neste final de semana.

O filme épico espacial superou 'Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2' (2011), que no dia de sua estreia arrecadou US$ 91 milhões.

Na noite da pré-estreia, na quinta-feira, esta popular saga arrecadou US$ 57 milhões em vendas, esmagando o recorde que até então ostentava o mesmo filme de 'Harry Potter'. com US$ 43,5 milhões. No total, os filmes de maior bilheteria de todos os tempos são 'Avatar' (2009), 'Titanic' (1997) e 'Jurassic Wolrd' (2015).