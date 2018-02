Novo 'Quarteto Fantástico' ganha primeiro trailer; assista

A Fox Film do Brasil divulgou o primeiro trailer legendado do novo Quarteto Fantástico, o reboot da franquia. O longa tem Miles Teller, Kate Mara, Jamie Bell e Michael B. Jordan no elenco e é dirigido por Josh Trank.

Kate Mara, que é irmã da também atriz Rooney Mara e fez a série "House of cards", interpreta Sue Storm, a Mulher Invisível. Jordan, que protagonizou "Fruitvale station: A última parada" (2013), é o Tocha Humana.

Bell, ator que começou a carreira em Billie Eliot e depois atuou em produções como Ninfomaníaca, vai viver o Coisa. Teller, de Whiplash, interpreta Reid Richards, o Sr. Fantástico.

A nova produção baseada nos quadrinhos vai contar a origem dos heróis e deve chegar às telonas em agosto. O filme retoma os personagens que apareceram em Quarteto fantástico e Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado , ambos dirigidos por Tim Story.