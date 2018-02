Novo 'Quarteto Fantástico' é escolhido

A nova versão para cinema do clássico da Marvel Quarteto Fantástico já tem seu elenco principal escolhido. Segundo a Variety, Miles Teller, Kate Mara e Jamie Bell se juntam a Michael B. Jordan, que já havia sido anunciado no papel de Tocha Humana.

Teller participou de Reencontrando a Felicidade, com Nicole Kidman, e da refilmagem de Footloose. Mara é a mais experiente entre os escolhidos. Ela esteve no elenco de longas como Homem de Ferro 2 e da série House Of Cards. Já Bell estreou nas telonas ainda criança, em Billy Elliot e esteve recentemente nos dois volumes de Ninfomaníaca.

A escolha do elenco gerou críticas dos fãs da série na internet. No IMDB, site especializado em cinema, os fãs não pouparam os atores, por parecerem mais jovens do que seus personagens. “Os nenéns fantásticos”, disse um internauta, enquanto outros fizeram comentários como “lixo” e “que piada”.

Josh Trank (Poder Sem Limites) é o diretor, assinando também o roteiro com Simon Kinberg e Jeremy Slater. A estreia esta prevista para 19 de junho de 2015.