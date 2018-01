Novo 'Missão Impossível' lidera bilheterias pela segunda semana

Missão Impossível: Protocolo Fantasma lidera pela segunda semana consecutiva as bilheterias americanas. Segundo estimativas da Paramount, o filme com Tom Cruise dirigido por Brad Bird deve arrecadar US$ 8,7 milhões nesta segunda-feira, feriado nos Estados Unidos, acumulando um ganho de US$142,9 milhões em bilheterias no país. No mundo todo, o filme deve arrecadar US$ 600 milhões - o melhor resultado da franquia - segundo a revista Hollywood Report.

Em segundo lugar, o novo episódio das aventuras de Sherlock Homes: Jogo das sombras arrecadou US$ 22,1 milhões no fim de semana, totalizando US$ 132,1 desde a estreia. Alvin e os esquilos 3 ficou em terceiro com acumulado de US$ 94,6 em três semanas.

Seguem a lista Cavalo de guerra, de Steven Spielberg (US$ 43 milhões), Os homens que não amavam as mulheres, da trilogia Millenium (US$ 16,3 milhões, Compramos um Zoológico (15,6 milhões), As Aventuras de Tintin (US$ 12 milhões), Feliz ano novo (US$ 6,7 milhões) e A Hora da Escuridão (US$ 4,3 milhões).