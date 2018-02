Novo 'Missão: Impossível' e 'A Dama Dourada' são destaques do cinema nesta semana

Na Próxima, Acerto no Coração, de Cédric Anger

Guillaume Canet faz policial que mata mulheres em série. Conseguirá conter sua pulsão assassina? Ele integra a brigada que investiga os crimes. E a próxima vítima poderá ser a doméstica que trabalha em sua casa (e o ama), Ana Girardot. Um thriller complexo e absorvente e uma bela atuação de Canet, o sr. Marion Cotillard.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Dama Dourada, de Simon Curtis

A dama dourada do título é um quadro famoso de Gustave Klimt de que os nazistas se apoderaram durante a 2.ª Grande Guerra e que Helen Mirren tenta agora recuperar, brigando na Justiça dos EUA contra o governo austríaco para recuperar o retrato de sua tia. Ryan Reynolds faz o advogado que assume o caso. Como revisão histórica dos crimes do nazismo contra a arte, como drama de tribunal – em nenhuma vertente, o filme se destaca especialmente, mas ainda não será a estreia da semana a decepcionar os fãs da grande Helen Mirren.

Sobre Amigos, Amor e Vinho, de Eric Lavaine

Nos últimos ambos, na ficção e no documentário, diretores como Jonathan Nossiter (Mondovino), Ridley Scott (O Bom Ano) e Alexander Payne (Sideways – Entre Umas e Outras) usaram o vinho para fazer filmes que são metáforas da vida. Lavaine entra na tendência e não se pode dizer que se tenha saído muito bem. Apesar da vida regrada, Lambert Wilson sofre um infarto e resolve mudar de vida. Os amigos o acompanham numa viagem por uma região vinícola. Tudo é meio raso, apesar do empenho dos atores – Wilson, ícone do falecido Alain Resnais e mestre de cerimônias do Festival de Cannes, e Florence Foresti, como a amiga. O título original não poderia ser mais diverso. Barbecue, ou seja, churrasco.

Las Insoladas, de Gustavo Taretto

O diretor argentino de Medianeras volta com outro filme em que a arquitetura de Buenos Aires é coprotagonista com os atores. Nos anos 1990, num momento de euforia da Argentina pós-governos militares – o presidente Carlos Menem havia instituído a paridade entre o dólar e o peso -, seis mulheres tomam banho de sol no alto de um edifício. São loucas por salsa, o ritmo caribenho, e sonham viajar a Cuba. Estudo de personagens ou painel histórico? O boom econômico é artificial e não se sustenta, as protagonista vão sentir isso na pele bronzeada. O diretor expandiu seu curta de 2002. Embora não seja ruim, deveria ter permanecido ‘corto’. Medianeras é melhor.

Império Proibido, de Oleg Stepchenko

Cartógrafo inglês se aventura numa viagem para mapear terras desconhecidas da Transilvânia no século 18. Descobre mistérios e tradições fantásticas e enfrenta perigos reais. Os efeitos, que deveriam ser fundamentais, não ajudam. Nem o elenco – Jason Flemyng, Andrei Smolyakov, Aleksey Chakov.

Obra, de Gregório Graziosi

Outro filme, mais até que o argentino. em que a arquitetura é personagem. Irandhyr Santos é o arquiteto que vive fora de eixo, e sofre de uma hérnia dolorosíssima, por conta de esqueletos no cateiros de obras da empreiteira familiar. Júlio Andrade é o mestre de obras que, como antagonista, vai forçá-lo a escavar na consciência para ser, quem sabe, um homem (um pai) melhor. Desde logo, um dos grandes filmes brasileiros do ano. E o mais rigoroso, com um visual que remete às obras-primas em preto e branco de Michelangelo Antonioni.

Missão: Impossível – Nação Secreta, de Christopher McQuarrie

No quinto filme da série, Ethan Hunt/Tom Cruise e seus amigos tentam salvar o IMF, ameaçado de implosão por um sindicato secreto (do crime?). Todos os filmes da série têm sido muito bons. Não há de ser esse a decepcionar os fãs de ação.

LEIA MAIS: Novo ‘Missão: Impossível’ acerta na fórmula e diverte