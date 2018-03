Novo 'Mad Max' tem trailer divulgado antes da aguardada estreia em Cannes

Os cinéfilos tiveram uma prévia cheia de adrenalina do muito aguardado próximo filme da franquia Mad Max com a divulgação de um trailer menos de dois meses antes da estreia da aventura no Festival de Cinema de Cannes.

Mad Max: Fury Road terá o britânico Tom Hardy no papel do anti-herói australiano interpretado originalmente por Mel Gibson no filme de ação de George Miller, de 1979. Charlize Theron, Nicholas Hoult e Zoe Kravitz também estão no elenco do novo longa.

O quarto filme da franquia, também dirigido por Miller, transcorre em uma Austrália pós-apocalíptica e distópica onde o policial Max Rockatansky combate criminosos durões do interior do país.

O trailer, típico do gênero, traz inúmeras explosões, perseguições de automóvel e cenas de luta em um cenário desértico e desolado.

O filme estreará fora da competição do evento francês no dia 14 de maio, e será lançado nos cinemas um dia depois.

Veja cenas dos filmes anteriores, estrelados por Mel Gibson: