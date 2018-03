Novo longa de 'Arquivo X' investe em novos públicos

Os protagonistas são, é claro, os mesmos, os agentes do FBI Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson). O diretor, Chris Carter, também. Mas o segundo longa baseado na famosa série de TV, Arquivo X - Eu Quero Acreditar, procura não só ressuscitar o velho charme que costumava exercer sobre milhões de fãs em todo o mundo como ganhar novos espectadores. O filme tem estréia mundial nesta sexta-feira, 25, e é lançado no Brasil apenas em cópias legendadas. Veja também: Trailer de 'Arquivo X - Eu Quero Acreditar' Surgindo dez anos depois do primeiro longa sobre o mesmo tema, Arquivo X - o Filme, este segundo trabalho com certeza remete ao seriado, que durou nove temporadas e terminou em 2002. Mas, toda vez que o roteiro se refere a detalhes que só os fanáticos por Arquivo X costumam saber de cor - como o que aconteceu à irmã desaparecida de Mulder -, rapidamente algum dos personagens dá explicações. Mesmo quem nunca tenha assistido a um único capítulo do seriado não ficará perdido. Fãs da série podem sentir falta de alienígenas, tão comuns nos episódios da TV. O sobrenatural fica limitado à paranormalidade, ainda assim, sempre posta em dúvida, de um padre, Joseph Crissman (o ator escocês Billy Connolly, de Sua Majestade, Mrs. Brown). Supostamente vidente, Joseph é também um informante muito duvidoso, por se tratar de um pedófilo que já cumpriu pena. Outra diferença em relação ao seriado, esta sim atendendo aos pedidos dos fãs ao longo dos anos, é o envolvimento amoroso entre os dois protagonistas. Nesta história, Mulder e Scully mostram claramente que vivem juntos há bastante tempo. Os dois se afastaram do FBI. Mulder inclusive guarda muita mágoa sobre a maneira agressiva como isto aconteceu. Scully, por sua vez, dedica-se inteiramente à pediatria, particularmente interessada em encontrar opções de tratamento para um pequeno doente terminal. Apesar de tudo, os dois ex-agentes são procurados pelo FBI novamente, para atuar no caso do desaparecimento de uma outra policial. Próximo ao local onde ela foi atacada, foi encontrado um braço decepado, enterrado na neve. Detalhe macabro, que levanta a suspeita do envolvimento de uma quadrilha de traficantes de órgãos. Foi graças a uma suposta visão do padre que se chegou a este braço. Ele inclusive garante que a agente está viva. Suas previsões dividem os encarregados da investigação. O agente Mosley Drummy (o rapper Xzibit) não quer nem ouvir falar dessas histórias e acha inclusive que o padre pode estar implicado tanto no desaparecimento da policial como no de outras mulheres na mesma região. Outra agente, Dakota Whitney (Amanda Peet, de Syriana), pensa que a situação é tão desesperadora que é preciso levar em conta todas as possibilidades, mesmo as místicas. Assim, torna-se essencial requisitar alguém experiente no ramo, como Mulder, que a princípio não quer nem ouvir falar do FBI. Filmada em Vancouver, Canadá - que foi também a sede da série nos seus primeiros cinco anos - a história progride como uma caçada policial em que a fé em caminhos não racionais se mostrará importante e não só para a investigação. Scully também demonstra verdadeira obsessão para salvar a vida de seu pequeno paciente, contra a opinião de todos os seus colegas e da direção do hospital em que trabalha. Em todo caso, o filme é absorvente e tem um toque gelado e sinistro - exatamente como a série sempre fez questão de manter.