Novo James Bond pode ficar nu em "Cassino Royal" O ator britânico Daniel Craig, de 37 anos, está disposto a ficar nu no primeiro filme em que encarnará o agente secreto James Bond, publica hoje o jornal sensacionalista "Daily Mirror". "No mundo de hoje, esperamos que as atrizes fiquem nuas. Por que não esperamos o mesmo dos homens?", pergunta-se Craig em declarações à publicação. "Disse aos meus chefes que estou disposto a fazer uma cena de nudez frontal completa. Não sou tímido, e Bond também não seria", comentou o novo agente 007. Atualmente, o ator participa das filmagens de "Cassino Royal", a 21.ª aventura do espião mais famoso do cinema. Craig, sucessor de Sean Connery, Roger Moore e Pierce Brosnan no papel do agente 007, não começou bem sua trajetória como James Bond, já que perdeu recentemente dois dentes numa briga com os vilões do filme. O ator ficou ferido quando gravava em Praga uma seqüência do longa, que deve estrear em novembro. O intérprete, o primeiro agente 007 loiro, teve que viajar até a República Tcheca para implantar dois dentes postiços. De consolo, Pierce Brosnan disse a Daniel Craig: "Um dublê me fez vários cortes no rosto e machucou meu joelho. Mas isso faz parte do fardo de ser James Bond".