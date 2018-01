Novo James Bond não quer ficar pelado em próximo filme O novo James Bond, o ator britânico Daniel Craig, pediu aos produtores da saga do espião que não o obriguem a fazer cenas sem roupas no próximo filme do 007. O ator chamou a atenção com seus atributos físicos quando apareceu em traje de banho numa cena do filme Cassino Royale, o 21.º filme da série. A famosa cena em que Craig sai do mar vestindo uma sunga azul rendeu ao ator grande admiração por parte de suas fãs femininas, mas o britânico disse que os próximos filmes de Bond enfocassem mais seus talentos de ator que sua aparência física. "Daniel se sentiu um pouco incomodado com todas as cenas em que aparece sem roupas no último filme de James Bond", declarou uma fonte próxima ao ator ao tablóide inglês Daily Express. "Ele agradece os elogios das fãs que essas cenas têm suscitado, mas não é algo que ele queira tornar um hábito, apesar de ficar muito bem de sunga", acrescentou.