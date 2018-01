Novo James Bond é indicado ao ´Oscar britânico´ Cassino Royale é um dos favoritos ao British Academy Film Awards, o "Oscar britânico", mais conhecido como Bafta. O novo filme do agente secreto James Bond recebeu nove indicações, inclusive nas categorias melhor filme britânico e melhor ator para Daniel Craig, sendo superado apenas pelo longa dirigido por Stephen Frears, A Rainha, que recebeu dez indicações. Concorrem ao Bafta de melhor filme estão A Rainha, Os Infiltrados, O Último Rei da Escócia, Pequena Miss Sunshine e Babel. Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia na casa de espetáculos Royal Opera House, em Londres, no dia 11 de fevereiro. O Bafta é tido como uma das premiações que funcionam como prévia do Oscar, que será entregue no dia 25 de fevereiro. Geralmente um filme domina a lista de indicados ao prêmio Bafta, mas em 2007 vários filmes conseguiram cinco ou mais indicações, incluindo longas independentes de baixo orçamento, como Pequena Miss Sunshine e a comédia O Diabo Veste Prada. Campo aberto Em 2006 a premiação foi dominada pelo longa dirigido por Ang Lee, O Segredo de Brokeback Mountain, que levou quatro prêmios incluindo melhor filme e melhor diretor. A decepção foi o filme O Jardineiro Fiel, dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, que foi indicado a dez prêmios e recebeu apenas um Bafta. Este ano, as indicações ficaram mais divididas entre os filmes. "Está muito espalhado. Pequena Miss Sunshine recebe mais reconhecimento do que o esperado. É um campo muito aberto", disse o crítico de cinema Mark Kermode. O longa de fantasia dirigido pelo mexicano Guillermo Del Toro, O Labirinto do Fauno, teve oito indicações. O elogiado Babel, do mexicano Alejandro Gonzáles Iñárritu, recebeu sete indicações enquanto o novo de Martin Scorsese, Os Infiltrados, obteve seis indicações. Pequena Miss Sunshine também ficou com seis indicações e um dos primeiro longas sobre os ataques de 11 de Setembro de 2001 nos Estados Unidos, Vôo United 93, recebeu também seis indicações. Atores e atrizes Daniel Craig vai enfrentar atores como Forest Whitaker, indicado por sua interpretação do ditador Idi Amin, de Uganda, no longa O Último Rei da Escócia. Na lista dos indicados a melhor ator também estão Leonardo DiCaprio, por Os Infiltrados e os britânicos Richard Griffiths e Peter O´Toole. Na categoria de melhor atriz estão concorrendo Helen Mirren, por sua interpretação da rainha Elizabeth II logo após a morte da Princesa Diana, em A Rainha, Penelope Cruz, por Volver, Meryl Streep por O Diabo Veste Prada, Kate Winslet e Judy Dench.