Novo James Bond é eleito o homem mais sexy do mundo O novo James Bond, o inglês Daniel Craig, foi eleito "o homem mais sexy do mundo", em uma pesquisa publicada organizada pela empresa de preservativos Durex Play e divulgada nesta terça-feira na Grã-Bretanha. Foram entrevistadas 4 mil britânicas. Craig, primeiro agente 007 loiro, foi elogiado por seu papel em Cassino Royale, filme que estréia nesta sexta-feira nas salas de cinema dos Brasil. Em segundo lugar na pesquisa aparece o ator britânico Clive Owen, seguido pelo inglês Jude Law, protagonista de Alfie e O Talentoso Mr. Ripley. Em quinto lugar ficou o ator americano George Clooney, enquanto Brad Pitt, que no ano passado havia ficado em primeiro lugar, caiu para a décima posição.