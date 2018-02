Novo 'Homem-Aranha' fatura US$ 7,5 milhões em estreia na madrugada nos EUA

LOS ANGELES - O novo "Homem-Aranha" estreou na madrugada desta terça-feira em cinemas dos Estados Unidos e do Canadá, arrecadando 7,5 milhões de dólares, segundo a distribuidora Sony Pictures.

"O Espetacular Homem-Aranha", com Andrew Garfield no papel-título, equiparou-se ao faturamento do último lançamento noturno da série pela Sony, "Homem-Aranha 3", de 2007. A Sony disse que cerca de 1,4 milhão de dólares da arrecadação do novo título vieram de salas Imax, com telas gigantes.

Mas essa estreia ainda ficou abaixo de outro "blockbuster" deste ano, "Os Vingadores", que faturou 18,7 milhões de dólares no seu lançamento, em maio. Por outro lado, superou "Prometeu", que estreou com 3,6 milhões de dólares.

Ao contrário desses outros filmes, o novo "Homem-Aranha" estreou numa noite de segunda para terça-feira para poder aproveitar o feriado norte-americano do Dia da Independência, na quarta-feira.

O estúdio projeta uma bilheteria de 110 a 120 milhões de dólares entre terça-feira e o fim de semana. A produção do filme, em 3D, custou cerca de 215 milhões de dólares, além de dezenas de milhões adicionais em divulgação.

O novo filme mostra como o colegial Peter Parker virou o herói justiceiro. Emma Stone interpreta sua namorada, Gwen Stacy.

O filme já havia estreado no fim de semana em 13 países da Ásia, faturando 50,2 milhões de dólares.