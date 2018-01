Novo 'Homem-Aranha' arrecada US$117 mi em estreia nos EUA

LOS ANGELES - O Homem-Aranha é oficialmente um sucesso de bilheteria.

Até a manhã deste domingo o novo filme desse herói, "Homem-Aranha, De Volta ao Lar", teve uma estréia de 117 milhões de dólares em 4.348 cinemas nos Estados Unidos.

Um total de 10,6 milhões de dólares vieram de 392 telas Imax. Essa é uma grande vitória para a Sony, a Columbia Pictures e os estúdios Marvel Studios pelo filme, que custou cerca de 175 milhões de dólares para ser produzido.

O esperado fim de semana de estreia está acima da estimativas da indústria, que iam de 90 milhões a 110 milhões de dólares, enquanto o estúdio calculava cautelosamente 80 milhões de dólares.

"Todos na Sony e na Marvel estão empolgados", disse Josh Greenstein, diretor de marketing da Sony. "É seguro dizer que é um retorno triunfante para o Homem-Aranha."

"Homem-Aranha, De Volta ao Lar" é o único grande filme a estrear neste fim de semana, portanto o restante dos primeiros colocados em bilheteria são conhecidos.

A começar por "Meu Malvado Favorito 3", que caminha para 34 milhões de dólares no segundo fim de semana, ou 53 por cento de queda em relação ao anterior. "Baby Driver: Alta Velocidade" deve ficar confortavelmente em terceiro, com 12,8 milhões de dólares no segundo fim de semana, ou 38 por cento de queda.