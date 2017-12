Novo 'Hobbit' arrecada US$8,8 mi em pré-estreia nos EUA

Especialistas do setor esperam que a ampla estreia de "O Hobbit: A Desolação de Smaug" nos cinemas dos Estados Unidos nesta sexta-feira alcance 80 milhões de dólares nas bilheterias no primeiro fim de semana em cartaz na América do Norte. Dos 8,8 milhões de dólares da pré-estreia de quinta-feira, 1,25 milhão de dólares veio de projeções Imax do filme em 3D.

Produzido com um orçamento de 250 milhões de dólares, o filme provavelmente será um dos recordistas de bilheteria do ano, já que se espera a venda de 1 bilhão de dólares em ingressos no mundo todo.

"A Desolação de Smaug", o segundo da trilogia do diretor Peter Jackson baseada na obra de fantasia e aventura do escritor J.R.R. Tolkien, "O Hobbit", acompanha o hobbit Bilbo Baggins enquanto ele prossegue em sua perigosa busca com 13 anões até a Montanha Solitária, protegida por um dragão que expele fogo, Smaug.

A primeira parte, "O Hobbit: Uma Jornada Inesperada", arrecadou mais de 300 milhões de dólares nos cinemas dos EUA depois de lançado em dezembro de 2012, e mais de 1 bilhão de dólares no mundo todo.

O último filme, "O Hobbit: Lá e de Volta outra Vez", está previsto para dezembro de 2014.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)