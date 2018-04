Novo 'Harry Potter' lidera bilheterias nos Estados Unidos

O sexto filme da série Harry Potter arrecadou US$ 79,5 milhões nos Estados Unidos no fim de semana de estreia e US$ 159,7 milhões nos cinco primeiros dias em cartaz, de quarta a domingo, segundo informou a distribuidora Warner Brothers.

Harry Potter bateu o recorde na arrecadação de estreia, mas perdeu na performance dos cinco primeiros dias.

O recorde de bilheteria de um só dia nos EUA pertence a Batman, O Cavaleiro das Trevas, que estreou numa quarta-feira no verão americano passado vendendo US$ 67,1 milhões em ingressos e acabou faturando US$ 203,7 milhões em seus primeiros cinco dias em cartaz. O filme vendeu 1 bilhão de dólares em todo o mundo enquanto esteve nos cinemas.

Harry Potter e o Enigma do Príncipe arrecadou US$ 237 milhões de dólares em outros 54 países, elevando a bilheteria mundial para US$ 396,7 milhões.

Bruno de Sacha Baron Cohen, que parodia o mundo da moda, e foi o líder nas bilheterias da semana passada, caiu para quarto lugar, registrando uma queda de 73% em sua arrecadação.

Confira a lista das maiores bilheterias:

1. Harry Potter and the Half-Blood Prince, US$ 79,5 milhões

2. Ice Age: Dawn of the Dinosaurs, US$ 17,7 milhões

3. Transformers: Revenge of the Fallen, US$ 13,8 milhões

4. Bruno, US$ 8,4 milhões

5. The Hangover, US$ 8,32 milhões

6. The Proposal, US$ 8,3 milhões

7. Public Enemies, US$ 7,6 milhões

8. Up, US$ 3,1 milhões

9. My Sister's Keeper, US$ 2,8 milhões

10. I Love You, Beth Cooper, US$ 2,7 milhões